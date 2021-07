dîner spectacle avec les Blackbelly La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès.

l’Auberg’In ! le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Deux vieux croûtons et deux jeunes sans cervelle qui jouent un répertoire de reprises rock ‘n roll et rock garage. C’est brut en finesse, ça râpe avec classe… et le morceau le plus vieux date de 1946. Emmené par un chanteur pur Englishman qui a roulé sa bosse sur les scènes irlandaises et qui ne chante pas en yaourt, le groupe vous propose un show de 2 heures qui revisite Dr. Feelgood, Elvis, Motörhead, the Beatles, ZZ Top, Chuck Berry et d’autres classiques du proto-rock dont on n’est même pas sûr de l’auteur original. Votre popotin va avoir envie de bouger tout seul. ”

Pour mieux les connaître, rendez-vous sur leur page facebook : https://www.facebook.com/aveyronrock/

********************************************************************

Rappels pour les dîners-spectacles en extérieur :

En juillet-août, les dîners-spectacles se déroulent sur la terrasse extérieure ainsi que dans la grande salle de restauration. Façon guinguette, on mange et on boit en musique !

Les concerts débutent vers 20h30.

N’oubliez pas de réserver votre place et votre hébergement éventuel par téléphone ou par mail.Nous n’acceptons pas la carte bancaire, (paiement par chèque, espèces, chèques vacances)

Le prix du repas reste le même qu’en semaine, 19 . Pensez à emmener de quoi remplir le chapeau des artistes !

Adresse : L’Auberg’IN, Le Port de la Besse, 12440 La Salvetat-Peyralès.

Réservation : 05 65 81 80 43 ou reservation@auberg-in.com

dîner-spectacle du samedi 3 juillet, nous aurons un super groupe local, Les Blackbelly !

reservation@auberg-in.com +33 5 65 81 80 43 http://www.auberg-in.com/

