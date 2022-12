Dîner spectacle avec le magicien mentaliste Fabien Morin Gommenec’h, 23 décembre 2022, Gommenec'h Gommenec'h.

Dîner spectacle avec le magicien mentaliste Fabien Morin

21 Rue Fontaine Saint-Guy Auberge de l’Aubrac Gommenec’h Côtes-d’Armor Auberge de l’Aubrac 21 Rue Fontaine Saint-Guy

2022-12-23 19:30:00 – 2022-12-23 23:30:00

L’Auberge de L ‘Aubrac vous propose pour les fêtes, une soirée animée par Morin Fabien, magicien mentaliste. Menu : flûte pétillante & amuse-bouche, tartare de saumon, tournedos d’Aubrac & écrasé de pomme de terre à la truffe, trou normand, salade fromage, grand café gourmand du Père Noël. Spectacle de table en table, sur réservation avant le 20 décembre. Tables de 6 personnes minimum. À ses débuts, les premières sources d’inspiration de Fabien Morin étaient des artistes de cabaret comme Bernard Bilis et Gérard Majax. Dès lors et depuis de nombreuses années, c’est toujours avec passion et envie qu’il étudie les arts secrets de la prestidigitation et du mentalisme. Le véritable plaisir vient ensuite en mettant en pratique son savoir-faire pour étonner et amuser les spectateurs, en tenant compte de la disparité et des particularités de chacun. Voici une citation de l’urbaniste Paul Virilio qui peut s’appliquer aux actrices et acteurs de la Magie : « Le monde est une illusion. L’art est de présenter l’illusion au monde. »

