Diner Spectacle avec Laurent Chandemerle Plurien, 20 novembre 2021, Plurien.

Diner Spectacle avec Laurent Chandemerle 2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-20 Salle Polyvalente Rue de Montangué

Plurien Côtes d’Armor

Dîner Spectacle avec Laurent Chandemerle et Les Traiteurs du Manoir de Fréhel organisé par l’association Plurien’les Arrête.

Au menu : Suprême de Bar , Paleron de bœuf et Assiette de desserts gourmands mais aussi Laurent Chandemerle, connu pour ses imitations, son humour et ses chansons. Un apéritif et un café vous seront offert.

Payant, réservation obligatoire, pass sanitaire exigé. Le paiement se fera à la réservation en échange du billet, nombre de places limité

+33 6 26 64 31 34

Dîner Spectacle avec Laurent Chandemerle et Les Traiteurs du Manoir de Fréhel organisé par l’association Plurien’les Arrête.

Au menu : Suprême de Bar , Paleron de bœuf et Assiette de desserts gourmands mais aussi Laurent Chandemerle, connu pour ses imitations, son humour et ses chansons. Un apéritif et un café vous seront offert.

Payant, réservation obligatoire, pass sanitaire exigé. Le paiement se fera à la réservation en échange du billet, nombre de places limité

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de tourisme de Plurien