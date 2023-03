Dîner Spectacle avec la troupe du Royal Music-Hall Palace Trouy Catégories d’Évènement: Cher

Dîner Spectacle avec la troupe du Royal Music-Hall Palace, 15 avril 2023, Trouy. Salle des fêtes Jean-Marie Truchot

2023-04-15 19:30:00

Cher 45 EUR 45 Sur réservation jusqu’au 2 avril 2023. Venez assister au dîner spectacle proposé par l’association Trouy Temps Libre avec la troupe du Royal Music-Hall Palace. +33 6 19 75 37 45 Dîner spectacle

