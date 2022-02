diner spectacle avec Johnny Mirador Épreville Épreville Catégories d’évènement: Épreville

Seine-Maritime

diner spectacle avec Johnny Mirador Épreville, 19 mars 2022, Épreville. diner spectacle avec Johnny Mirador LA TOQUE D’ARGENT 14 Rue de l’Église Épreville

2022-03-19 – 2022-03-19 LA TOQUE D’ARGENT 14 Rue de l’Église

Épreville Seine-Maritime Épreville Profitez d’un diner spectacle au côté de Johnny Mirador, le sosie vocal de Johnny Hallyday ! Le Samedi 19 Mars 2022

LA TOQUE D’ARGENT : 14 Rue de l’Eglise 76400 EPREVILLE

Reservation : 02 27 30 63 94

dernière mise à jour : 2022-02-24

