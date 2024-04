Dîner-spectacle au restaurant Le Palun Restaurant Le Palun Marignane, samedi 6 avril 2024.

Autour d’un bon repas préparé par « Le Palun », Séb Fourie (magicien) et Jeff Barcelo (mentaliste) vous montreront une facette de leur talent. Comme à leur habitude, les 2 compères vous régaleront d’abord de close-up à votre table… Puis place au spectacle !

Venez passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis avec les talentueux, créatifs, en avance sur leur temps et sans cesse en recherche de nouveauté, Sébastien Fourie et Jeff Barcelo !



1 soirée

1 dîner (plat veau marengo, dessert et vin à discrétion)

1 spectacle influence et magie digitale

… A ne surtout pas manquer !

Vous êtes attendus, comme toujours, nombreuses et nombreux pour cet évènement de grande qualité.



Les places étant limitées, il est conseillé de réserver au plus vite.

… N’oubliez pas « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, c’est à consommer avec modération. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Restaurant Le Palun Allée de La Palun

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur daluzeau.aurelien@neuf.fr

