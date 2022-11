Diner Spectacle au Little Cabaret à Aiguillon Aiguillon, 2 décembre 2022, Aiguillon.

Diner Spectacle au Little Cabaret à Aiguillon

Little Cabaret Aiguillon Lot-et-Garonne

2022-12-02 – 2022-12-02

Aiguillon

Lot-et-Garonne

Aiguillon

45 EUR A Aiguillon au cœur du Lot et Garonne, entre Bordeaux et Toulouse et à 20 minutes d’Agen. Venez découvrir My Little Cabaret, nouvel espace de spectacle et dîner spectacle. Pour cette première découvrez la revue « Eclosion », spectacle haut en couleur et de très grande qualité. Un instant à partager en couple ou entre amis.

A Aiguillon au cœur du Lot et Garonne, entre Bordeaux et Toulouse et à 20 minutes d’Agen. Venez découvrir My Little Cabaret, nouvel espace de spectacle et dîner spectacle. Pour cette première découvrez la revue « Eclosion », spectacle haut en couleur et de très grande qualité. Un instant à partager en couple ou entre amis.

+33 6 75 00 01 02 My little Cabaret

little cabaret

Aiguillon

dernière mise à jour : 2022-11-21 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas