Dîner-spectacle « Années folles », 30 juillet 2022, .

Dîner-spectacle « Années folles »



2022-07-30 18:30:00 – 2022-07-30 23:59:00

La grande soirée que tout le monde attend est enfin de retour, et après ces deux ans que l'on est heureux de mettre derrière nous, la thématique était facile à trouver ! Avec les bons soins du traiteur «Chez Julien», et les musiciens du Festival, nous vous proposons de passer une soirée inoubliable en quatre temps : apéritif aux Jardins, concert dans l'auditorium (Satie, Milhaud, Gershwin, De Falla, Weil, Pépin), dîner traiteur et «after» au Théâtre de Verdure avec un hommage à Ouvrard : «J'ai la rate qui se dilate» par le génial chansonnier Philippe Delisle. Réservation obligatoire.

