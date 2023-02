Diner-spectacle à l’irlandaise avec Dour Laouann, 17 mars 2023, Plomodiern OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE Plomodiern.

Diner-spectacle à l’irlandaise avec Dour Laouann

Place de l’église Plomodiern Finistere

2023-03-17 19:30:00 – 2023-03-17

Repas préparé avec Marie notre chocolatière et l’équipe Artsbourg pour le plaisir de vos papilles.

Menu : apéritif et toasts de la Saint-Patrick “Bacon and cannage” – mijoté de chou au bacon et purée traditionnelle irlandaise. Option végétarienne “sheperd’s pie” – gratin parmentier de petits légumes et pommes de terre. Tourte aux pommes et friandises irlandaises, Irish coffee (café, whisky, chantilly).

Tarifs : jusqu’à 12 ans : 12 € – adulte : 20 €

Réservation au 06 85 27 93 66 ou par mail artsbourg29@gmail.com

artsbourg29@gmail.com +33 6 85 27 93 66

