Dîner-spectacle : A la table de Flaubert Villers-sur-Mer, 11 décembre 2021, Villers-sur-Mer.

Dîner-spectacle : A la table de Flaubert 2021-12-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-11 21:45:00 21:45:00 Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

Compagnie Grain de sable.

Textes de Gustave Flaubert. Musique de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn,

Georges Bizet, Gioachino Rossini, Ludwig van Beethoven.

Gustave Flaubert reste, sans conteste, la plus fine fourchette de la littérature du 19e siècle. Dans le cadre du bicentenaire de sa naissance, voici une promenade gourmande dans l’œuvre de l’écrivain : Madame Bovary, L’Éducation sentimentale, La Tentation de saint Antoine, Un cœur simple, Salammbô, Bouvard et Pécuchet ou le Dictionnaire des idées reçues… Autant de passages savoureux conjuguant plaisirs de table et un certain art de vivre normand. Un large choix musical de compositeurs particulièrement appréciés par Flaubert accompagne ce banquet littéraire.

Durée : 1h15

Chant : Johanne Cassar (soprano). Violoncelle : Jérémie Maillard. Piano : Guilhem

Fabre. Lecture : Philippe Müller, Vincent Vernillat. Régie : Martin Binet, Fabien

Grange.

Tarifs et informations de réservation à paraître.

+33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-31 par