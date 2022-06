Dîner spectacle à la Maison des Têtes Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Dîner spectacle à la Maison des Têtes Colmar, 10 juillet 2022, Colmar. Dîner spectacle à la Maison des Têtes

19 rue des Têtes Colmar Haut-Rhin

2022-07-10 19:00:00 – 2022-07-10 Colmar

Haut-Rhin Colmar EUR Une comédie hilarante, des acteurs survoltés, un cadre exceptionnel,

des buffets salés & sucrés incroyables et de bons vins, c’est LE Cocktail spectaculaire proposé par l’équipe de La Maison des Têtes.

Nous vous invitons à découvrir la comédie « 20 ans après ! » dans la magnifique cour de la maison des Têtes.

Un buffet salé et une boisson avec ou sans alcool permettront de vous restaurer jusqu’au début de la pièce prévu à 20h45.

