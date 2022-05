Dîner spectable : Les jeudis du rire Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Dîner spectable : Les jeudis du rire Chartres, 5 mai 2022, Chartres. Dîner spectable : Les jeudis du rire Chartres

2022-05-05 – 2022-05-05

Chartres Eure-et-Loir 65 EUR 65 Yann Stotz, maître de la soirée. Albert Meslay / Krystoff Fluder. Kir et son amuse bouche, plat et dessert, ‘ti verre de vin du chef. Sur réservation uniquement au 0237282297. +33 2 37 28 22 97 Yann Stotz, maître de la soirée. Albert Meslay / Krystoff Fluder. Kir et son amuse bouche, plat et dessert, ‘ti verre de vin du chef. Sur réservation uniquement au 0237282297. o tire bouchon

Chartres

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Dîner spectable : Les jeudis du rire Chartres 2022-05-05 was last modified: by Dîner spectable : Les jeudis du rire Chartres Chartres 5 mai 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir