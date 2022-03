Diner spécial à la Chartreuse du Bignac, en partenariat avec la Maison Laurent Perrier Saint-Nexans, 24 mars 2022, Saint-Nexans.

Diner spécial à la Chartreuse du Bignac, en partenariat avec la Maison Laurent Perrier Lieu-dit Le Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

2022-03-24 19:00:00 – 2022-03-24 Lieu-dit Le Bignac Chartreuse du Bignac

Saint-Nexans Dordogne Saint-Nexans

EUR 110 110 Un diner d’exception avec accord mets et Champagnes de l’apéritif au dessert.



Le Chef Thibaut Peyroche d’Arnaud et son second Jean Twari vous ont préparé un menu qui s’accordera parfaitement avec les Champagnes Laurent Perrier.

Au menu :

Ceviche de daurades et gelée iodée aux algues,

(Laurent Perrier Brut)

Noix de Saint Jacques, étuvée de poireaux, émulsion nantaise,

(Laurent Perrier Blanc de Blanc)

Suprême de blanc de volaille fermier, jus blanquette citron vanille ,

(Laurent Perrier Millésime 2012)



Ganache chocolat Jivara cœur passion coulis mangue,

(Laurent Perrier Rosé)



Mignardises

Sur réservation : nos places sont limitées

+33 5 53 22 12 80

©Viargues

Lieu-dit Le Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

