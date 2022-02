DINER SOUS LES ETOILES Latrape Latrape Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Latrape Haute-Garonne Latrape 23 23 EUR La soirée commence par une visite des coupoles d’observation et de la salle des planètes.

Le repas convivial est souvent l’instant privilégié pour les échanges d’idées et le partage d’une passion.

Des projections commentées de merveilles célestes accompagnent votre menu.

Le planétarium vous promet des séances magiques.

Pour passer aux observations, il vous faudra suivre les animateurs qui, derrière leurs puissants télescopes installés sur le balcon, pointeront le fond du ciel. Soirée dîner avec animations en astronomie !!

Sur un site superbe, le Balcon des Étoiles vous accueille pour passer une soirée-repas-observations-planétarium de découverte du ciel étoilé: découvrez le ciel autrement ! Pour petits et grands !!!

