Dîner solidaire : l’apprentissage vers les étoiles, 5 mars 2023, Truchtersheim .

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

2023-03-05 18:00:00 – 2023-03-05

Truchtersheim

Bas-Rhin

EUR En 2023, l’Alsace est le territoire hôte de la révélation des Etoiles Michelin. Le dimanche 5 mars, à la veille de la Cérémonie, 6 diners solidaires « L’apprentissage vers les Etoiles » seront organisés sur l’ensemble des territoires alsaciens, dont un à Truchtersheim.

Ces diners solidaires ont vocation à reproduire exactement le même menu qui sera servi aux chefs étoilés (le même soir) et de le proposer au grand public pour recueillir des fonds au bénéfice de la valorisation, de la promotion des métiers par l’apprentissage. Il s’agit de permettre aux jeunes apprentis de s’équiper et de faciliter leur participation à des concours dans les filières des métiers de bouche et de la restauration.

Ces repas solidaires sont organisés et préparés par les corporations artisanales alsaciennes suivantes : les bouchers-charcutiers-traiteurs, les boulangers, les pâtissiers et les restaurateurs (Fédération des Chefs d’Alsace et Etoiles d’Alsace) et les Centres de Formation d’Apprentis rattachés.

Menu : Apéritif salé préparé par la Fédération des boulangers d’Alsace

Choucroute garnie préparée par la Fédération des chefs d’Alsace et les Étoiles d’Alsace conjointement avec la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs d’Alsace

Munster fermier

Forêt vosgienne préparée par la Fédération des pâtissiers d’Alsace.

Les boissons sont comprises : apéritif, vins, eaux et café.

+33 3 89 20 10 68

