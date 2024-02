Dîner show immersif au Saint Julien Saint-Julien-les-Villas, samedi 2 mars 2024.

Dîner show immersif au Saint Julien Saint-Julien-les-Villas Aube

Au cœur du Saint Julien Restaurant, les acteurs se dissimulent parmi les clients, créant une atmosphère intrigante et captivante. Pendant le dîner, vous serez immergés dans une histoire palpitante qui se déroule tout autour de vous. Les talents cachés de vos voisins de table se révéleront au fil de la soirée, et vous serez invités à participer à un jeu d’enquête haletant pour découvrir le secret du St Julien.

Les indices seront là sous vos yeux dans les différentes scènes ponctuées de surprises et de rebondissements.



Laissez-vous emporter par la magie des danses envoûtantes, des performances musicales époustouflantes et des énigmes qui jalonnent cette aventure unique. Le temps d’une soirée, abandonnez vos certitudes et plongez dans un monde où l’inattendu est roi et où chaque convive cache un secret …Ne manquez pas cette expérience immersive hors du commun !



Réservez dès maintenant votre place et découvrez les secrets qui recèlent cette aventure culinaire et théâtrale. Qui sait, vous pourriez même être l’élément clé pour résoudre l’énigme qui se cache derrière ces mystérieux voisins de table …



Attention, les places sont limitées !

Préparez-vous à être émerveillés et laissez-vous surprendre par ce dîner enquête show immersif unique en son genre.

Le tarif comprend apéritif + entrée + plat + dessert + café ou thé + enquête + spectacle + soirée dansante après dîner Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Saint Julien restaurant

Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est stjulien.restaurant@gmail.com

L’événement Dîner show immersif au Saint Julien Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne