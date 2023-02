Dîner sensation dans l’obscurité absolue ! La Table des matières, 24 février 2023, Caen .

15 Quai Francois Mitterrand La Table des matières Caen Calvados La Table des matières 15 Quai Francois Mitterrand

2023-02-24 – 2023-02-24

Le restaurant La Table des Matières organise un dîner insolite.

Vivez l’inoubliable expérience de manger dans le noir à partager en couple, entre amis ou en famille!

C’est l’occasion de découvrir des plats et déguster des vins les yeux bandés pour éveiller ses sens et ses papilles.

En fin de repas, vous découvrez alors les détails de votre menu.

Informations et réservations au 02 31 99 76 25

ltmcaen@gmail.com +33 2 31 99 76 25 https://la-table-des-matieres.fr/

