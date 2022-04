Dîner romantique du Printemps Sully Sully Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Dîner romantique du Printemps Sully, 16 avril 2022, Sully.

2022-04-16 19:00:00 – 2022-04-16 23:00:00

Sully Saône-et-Loire Sully EUR 75 Amoureux de tous âges, venez fêter le printemps et l'amour au château de Sully, à l'occasion de notre soirée romantique. Une petite visite sur le thème des histoires d'amour au château, commentée par nos guides, introduira cette soirée et sera suivie d'une coupe de Crémant de Bourgogne rosé, servie au château. Vous rejoindrez ensuite l'Orangerie pour un dîner en tête-à-tête dans une ambiance romantique, avec la complicité des musiciens du trio « Du Vent dans les Cordes », qui vous inviteront à valser tout au long du dîner. (Menu à venir) . +33 3 85 82 09 86 https://www.chateaudesully.com/

