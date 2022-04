Dîner réunionnais dansant

2022-04-30 – 2022-04-30 EUR 20 Soirée dansante chaleureuse sous le signe de l’Île de la Réunion.

Au menu :

– Punch

– Samossas

– Cari de porc et son riz créole

– haricots rouges, rougaille tomate

– Gâteau de patate douce

dernière mise à jour : 2022-04-27

