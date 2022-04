Diner Renaissance Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire 40 EUR 40 Repas réalisé à partir de la liste des ingrédients consommés lors du Camp du Drap d’Or en 1520 dont la liste a été retrouvée dans les archives nationales. Sur inscription. (Tenue de ville) Repas réalisé à partir de la liste des ingrédients consommés lors du Camp du Drap d’Or en 1520 dont la liste a été retrouvée dans les archives nationales. Sur inscription. (Tenue de ville) tourscitedelasoie@gmail.com +33 7 88 05 16 66 https://www.tourscitedelasoie.fr/programme-de-l-evenement Repas réalisé à partir de la liste des ingrédients consommés lors du Camp du Drap d’Or en 1520 dont la liste a été retrouvée dans les archives nationales. Sur inscription. (Tenue de ville) Buruhtan – Tours Val de Loire Tourisme

