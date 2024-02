DÎNER-POÉSIE au restaurant gastronomique LE LUCULLUS Restaurant Le Lucullus Montmorillon, mercredi 13 mars 2024.

DÎNER-POÉSIE au restaurant gastronomique LE LUCULLUS Lectures de textes de Bernard Manciet au LUCULLUS, avec la complicité des comédiens Bertrand FARGE, Marion BERTHIER, etc. et la complicité du chef Alban GALPIN pour le repas. Mercredi 13 mars, 19h45 Restaurant Le Lucullus Sur inscription au 05 49 84 09 09 – Dîner-Spectacle 25€ (un verre de vin inclus) – Être sur place, au restaurant, impérativement à 19h45 au plus tard.

Début : 2024-03-13T19:45:00+01:00 – 2024-03-13T22:30:00+01:00

BERTRAND FARGE, comédien de théâtre du répertoire classique et contemporain, a joué La Confession d’un enfant du siècle de Musset ou La Maladie de la Mort de Duras. Souvent intervenu au cinéma et à la télévision, il incarne Victor dans la série Un si grand soleil (France 2). Il a mis sa voix au service des auteurs (radio, documentaires…) et de la lecture publique, par exemple de textes de l’Oulipo.

MARION BERTHIER, comédienne, s’est formée à la Comédie de Saint-Étienne, après une année au conservatoire de Poitiers. Depuis 2003, elle enchaine des stages, spectacles, performances et lectures . Elle est également chanteuse, avec le duo Goupile et Coyotte et auteure de chansons dans leur dernier spectacle Road Trip Electric, ainsi qu’avec le duo Baron Chien. Elle creuse un nouveau sillon comme voix-off depuis quelques années, et s’initie au chant lyrique.

Restaurant Le Lucullus 4 boulevard de Strasbourg 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

