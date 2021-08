Dîner piano bar au Manoir de la Pommeraie à Roullours Vire Normandie, 19 août 2021, Vire Normandie.

Dîner piano bar au Manoir de la Pommeraie à Roullours 2021-08-19 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-19 ROULOURS L’Auverre

Vire Normandie Calvados Vire Normandie

Le Manoir de la Pommeraie a le plaisir de vous proposer une nouvelles soirée piano bar, alliant gastronomie et romantisme. Jimmytry reprendra des grands classiques comme Ray Charles, Stevy Wonder, Otis Redding, en passant par Gainsbourg, Sinatra, Elton John, The Beatles… Pensez à réserver votre table.

+33 2 31 68 07 71

Manoir de la Pommeraie

