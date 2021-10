Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire Dîner-performance de Rébecca Loulou. L’œuf et l’alchimie avec visite de la distillerie Élixir4 Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois 47 EUR 47 Après une visite du château, des œuvres et du monastère, un verre à la main, une roche dans l’autre, nous passerons à table. Dans le cadre de ‘la nuit des châteaux’ Rébecca Loulou, artiste pluridisciplinaire, vous concoctera un dîner lors duquel elle vous contera son savoir artistique et alchimique autour de l’œuf. Chaque plat sera une invitation à mieux comprendre l’alchimie. Menu en 4 services.

Après une visite du château, des œuvres et du monastère, un verre à la main, une roche dans l'autre, nous passerons à table. Dans le cadre de 'la nuit des châteaux' Rébecca Loulou, artiste pluridisciplinaire, vous concoctera un dîner lors duquel elle vous contera son savoir artistique et alchimique autour de l'œuf. Chaque plat sera une invitation à mieux comprendre l'alchimie. Menu en 4 services.

Pour la visite nous vous demandons de prévoir une torche électrique, ainsi chacun sera acteur de l'éclairage.

contact@corroirie.com +33 6 80 43 38 75 https://www.corroirie.com/

dernière mise à jour : 2021-10-13

