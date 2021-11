Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Dîner oenologique autour du champagne Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Dîner oenologique autour du champagne Sancerre, 26 novembre 2021, Sancerre. Dîner oenologique autour du champagne Sancerre

2021-11-26 – 2021-11-26

Sancerre Cher 48 EUR 48 L’Auberge Joseph Mellot et son chef cuisinier Jean-Philippe BEDU vous propose un dîner œnologique autour du champagne. Sur réservation. aubergejosephmellot@josephmellot.com +33 2 48 54 20 53 L’Auberge Joseph Mellot et son chef cuisinier Jean-Philippe BEDU vous propose un dîner œnologique autour du champagne. Sur réservation. ©aubergejosephmellot

Sancerre

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre