DINER NOMADE PRESTIGE À L’EST REPUBLICAIN Nancy, vendredi 22 mars 2024.

Dîner gastronomique de Haute Voltige, nous ferons voyager vos papilles dans un lieu d’exception le temps d’une soirée l’Est Républicain, journal quotidien régional créé en 1889, dont le siège se trouve à Nancy. Il couvre l’actualité de la Région Grand Est. Au fil des décennies, le journal a évolué pour s’adapter aux changements médiatiques et technologiques. Il demeure un acteur majeur de l’information locale, offrant des reportages, des analyses et des nouvelles variées à ses lecteurs. L’Est Républicain joue un rôle important dans la diffusion de l’information dans la Région, contribuant ainsi à la vie médiatique et culturelle locale.

Après la visite de l’Est Républicain prenez place au cœur du système le temps d’un dîner exceptionnel (apéritif suivi d’un menu gastronomique en 5 services mettant en lumière les produits les plus prestigieux accompagné d’un accord de mets & boissons premium) et découvrez les coulisses de l’impression des journaux régionaux.Adultes

130 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

4 Rue des Carmes

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

