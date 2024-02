DÎNER NOMADE LA FORTERESSE DE CHÂTEL SUR MOSELLE Châtel-sur-Moselle, vendredi 12 juillet 2024.

Vendredi

Dîner gastronomique « Mieux vaut habiter une maison en « L » qu’un château hanté… »

La Forteresse de Châtel sur Moselle a une histoire riche en remontant au Moyen Age. Construite au XIème siècle, elle a été le témoin de nombreuses évolutions architecturales et a joué un rôle stratégique pendant la guerre de trente ans. Elle est l’un des plus importants témoin de l’architecture médiévale de Lorraine étendu sur 5 hectares et 3 niveaux.

Nous vous invitons à festoyer dans les différents espaces de ce monument incroyagle pour un dîner gastronomique (apéritif suivi d’un menu gastronomique en 4 avec l’accord de mets & boissons).Adultes

100 EUR.

8 Rue des Capucins

Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est

