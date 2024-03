Dîner musical Giffaumont-Champaubert, samedi 9 mars 2024.

Dîner musical Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Les équipes du Comptoir vous proposent de savourer un délicieux moment de détente avec KC et Fred. Elle est un caméléon coach vocal, conceptrice de spectacles, metteuse en scène, cette professionnelle du chant a une multitude de cordes à son arc. Sa voix chaude et son enthousiasme, son sourire franc et son timbre de voix séduiront chacun. Pensez à réservez votre table. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

6 , rue du Port

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

L’événement Dîner musical Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne