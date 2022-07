Dîner Lyrique Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Dîner Lyrique Aix-en-Provence, 12 juillet 2022, Aix-en-Provence. Dîner Lyrique

5 Avenue Du Pigonnet Hôtel Le Pigonnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Hôtel Le Pigonnet 5 Avenue Du Pigonnet

2022-07-12 20:00:00 – 2022-07-12

Hôtel Le Pigonnet 5 Avenue Du Pigonnet

Aix-en-Provence

Vivez un bel événement au cours duquel vous pourrez profiter de la musique et d'un délicieux dîner entouré d'artistes lyriques (Marie Kalinine, mezzo soprano ; Benjamin Mayenobe, baryton ; Olivier Dauriat, pianiste). L'Opéra s'invite au Pigonnet autour d'un menu Dégustation imaginé par le Chef Thierry Balligand !

commercial@hotelpigonnet.com +33 4 42 59 61 07 https://www.hotelpigonnet.com/actualite/diner-lyrique

