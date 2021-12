Paris Echomusée Paris Diner-Lectures Echomusée Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 20 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Echomusée Chacun vient avec quelque chose a déguster et à partager et un extrait d’un livre “coup de cœur”

Un diner, des convives, des comédiens, un auteur et des lectures d’extraits de textes “coups de cœur” Echomusée 21 rue Cave 75018 Paris Paris Quartier de la Goutte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:00:00 2022-01-20T23:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T23:00:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T23:00:00;2022-01-23T19:00:00 2022-01-23T23:00:00

