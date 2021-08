Arles Mas Clairanne Arles Arles, Bouches-du-Rhône Dîner lecture de Paroles Indigo Mas Clairanne Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Les dîners lecture itinérants de Paroles Indigo se poursuivent ! —————————————————————- Retrouvez nous ce jeudi 5 aout à 18h30 pour la 3ème et dernière étape de l’été. Rendez-vous dans le jardin du Mas Clairanne, 2 rue Marius Allard, quartier du Trébon à Ville d’Arles, en compagnie du grand Thierno Diallo conteur autour de merveilleux contes sénégalais. La participation est gratuite. De grandes tables et des chaises seront installées après le spectacle pour partager le dîner et retrouver le plaisir d’être ensemble. En raison des mesures de précaution actuelles, chacun doit apporter son repas, son couvert et son verre. Ne manquez pas ce rendez-vous et parlez en autour de vous. Bienvenue à tous !!! N’hésitez-pas à réserver vos places dès maintenant au 06 37 05 96 50 ou par mail à l’adresse : [[contact@parolesindigo.fr](mailto:contact@parolesindigo.fr)](mailto:contact@parolesindigo.fr)

Entrée libre

Soirée en présence du conteur Thierno Diallo Mas Clairanne Arles 2 rue Marius Allard, Arles Arles Trébon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T18:30:00 2021-08-05T20:00:00

