Dîner Lectio des papas Saint-Joseph de Mont-Luzin, 11 octobre 2021, Lissieu.

Dîner Lectio des papas

du lundi 11 octobre au lundi 13 juin 2022 à Saint-Joseph de Mont-Luzin

Une pause mensuelle pour se laisser revivifier dans sa vocation d’époux et de père. Un temps convivial de fraternité et de prière entre papas autour de la Parole de Dieu, sous le regard de saint Joseph pour mieux vivre l’évangile dans les responsabilités familiales, sociales et professionnelles à l’école de Nazareth Le programme de la soirée est simple et fraternel : casse-croûte fraternel, temps de louange, lectio divina sur un passage biblique, échange autour d’un texte du magistère ou d’un auteur de référence sur le thème de la soirée, prière conclusive à saint Joseph. Possibilité de se joindre au temps de lectio et au partage en distanciel à partir de 20h30.

Inscription indispensable, en particulier pour recevoir le lien pour participer en distanciel

Saint-Joseph de Mont-Luzin 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Lissieu Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T19:45:00 2021-10-11T21:30:00;2021-11-15T19:45:00 2021-11-15T21:30:00;2021-12-13T19:45:00 2021-12-13T21:30:00;2022-01-10T19:45:00 2022-01-10T21:30:00;2022-02-07T19:45:00 2022-02-07T21:30:00;2022-03-07T19:45:00 2022-03-07T21:30:00;2022-05-09T19:45:00 2022-05-09T21:30:00;2022-06-13T19:45:00 2022-06-13T21:30:00