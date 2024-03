DÎNER JAZZ CUBAIN AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier, vendredi 8 mars 2024.

Tous les 2ème vendredis soir du mois, le Domaine du Grand Puy propose des dîners musicaux aux saveurs et aux airs parfois exotiques, parfois jazzy, ou bien parfois plus classiques… ✨A l’intérieur d’une « Folie Montpelliéraine », dans cet écrin de verdure aux portes de Montpellier, la cuisine aux saveurs Cubaine et méditerranéenne sera au rendez-vous.

️ Le vendredi 8 mars prochain, Sabor Cubano sera à nouveau présent pour animer votre diner sur des airs de musique Cubaine.

Sur la table du Domaine du Grand Puy, les légumes et fruits de saison se bousculeront dans les assiettes. Les circuits courts et notamment la production BIO de l’Association des Compagnons de Maguelone est favorisée. Lieu élégant de l’Economie Sociale et Solidaire à Montpellier, 75 % des personnes employées sont en situation de handicap.

DINER DU 8 Mars

Entrée Salade Cubaine de poulpes et gambas aux haricots rouges, lames d’avocats, pomelos, vinaigrette à la pulpe de mangue et coriandre fraîche

Plat Cassolette marine de poissons blancs au lait de coco et citron vert, riz créole, lentilles vertes et patates douces grillées Ou Pièce de bœuf d’Amérique du Sud rôtie comme un barbecue, sauce Salsa, purée de maïs coulante et salade de jeunes pousses

Touche Sucrée Entremet croustillant au chocolat noir de St Domingue, banane flambée au rhum et sorbet ananas 42 42 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08

411 Rue du Mas Nouguier

Proche Rond Point du Grand M

Montpellier 34070 Hérault Occitanie grandpuy.contact@cdm34.org

