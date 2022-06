Diner italien, 8 juillet 2022, .

Diner italien



2022-07-08 – 2022-07-08

58 58 À l’occasion de la saison italienne proposée par le musée avec les expositions Plossu-Granet, Italia discreta et Via Roma, peintres et photographes de la Neue Pinakothek – Munich, le chef étoilé de la Petite maison à Cucuron, Eric Sapet, vous propose un diner exceptionnel avec toute une série de variations sur le thème du romantisme à l’italienne.



À l’honneur Stendhal bien sûr, une découverte culinaire de Rome, Naples et Florence…Il sera question aussi de Rossini, d’Othello, le tout arrosé de vins de la région de Rome et d’eaux typiquement italiennes, avec et sans bulles…



Le diner (à 21h) sera précédé à partir de 19h d’une visite de l’exposition Via Roma.

Une soirée avec le chef Eric Sapet. Événement organisé avec le soutien des Amis du musée Granet, au musée Granet

