Dîner insolite : balade gourmande dans la mine

Dîner insolite : balade gourmande dans la mine, 30 septembre 2022, . Dîner insolite : balade gourmande dans la mine



2022-09-30 19:00:00 – 2022-09-30 EUR Le Parc Minier Tellure en partenariat avec l’ADT vous propose une balade gourmande le Vendredi 30 Septembre à partir de 19h. Le parc Tellure & le chef Henri Gagneux de l’Hôtel-Restaurant « La palette » à Wettolsheim ont le plaisir de vous inviter pour une balade gourmande souterraine ! Venez pour une visite exceptionnelle de la mine d’argent d’Alsace, ponctuée d’arrêts gourmands et d’expériences insolites !

Enfilez un casque, suivez le guide et partez sur les traces des anciens mineurs. En même temps, vivez une exploration culinaire avec un menu d’exception que vous pourrez déguster dans un cadre peu ordinaire ! Au menu :

Notre galet de la mine avec une coupe de crémant ou 1 verre de jus.

–

Soupe aux cailloux & pétoncles avec un verre de bière.

–

Quasi de veau, sauce aux charbons actif, légumes oubliées espuma de pomme de terre à la truffes & verre de vin rouge

–

Fromages : duo sur ardoises : Boule de munster confiture de quetsches aux épices & brochette de raisin et bargkass pampa de la ferme Florent & verre de vin blanc

–

Dessert : entremet « pierre » du val d'argent avec Café ou thé Tarif : 75€ par personne.

