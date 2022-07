Diner Insolite à la table d’un Prix Nobel de la Paix Gunsbach, 7 octobre 2022, Gunsbach.

Diner Insolite à la table d’un Prix Nobel de la Paix

8 rue de Munster Gunsbach Haut-Rhin

2022-10-07 18:30:00 – 2022-10-07 23:00:00

Gunsbach

Haut-Rhin

EUR Au cœur du petit village alsacien de Gunsbach, entrez dans l’intimité d’un des plus célèbres Prix Nobel de la Paix : Albert Schweitzer (1875-1965), musicien, philosophe, théologien et pionnier de la médecine humanitaire.

Dans sa maison, demeurée telle qu’il l’a quittée en 1959 lors de son dernier séjour en Europe, on s’attend presque à le voir apparaitre au détour d’un couloir… Le temps d’une visite privée, anecdotes et objets vous plongeront au cœur de son impressionnant parcours et vous ferons découvrir les femmes qui ont marquées sa vie. Après l’apéritif, votre hôte vous invitera exceptionnellement à pousser les portes de la salle à manger du « Grand Docteur » et à vous installer dans ce lieu habituellement inaccessible au public. Vous prendrez place parmi une dizaine de privilégiés pour une expérience intime et gourmande.

Pour vous régalez, Thony Billon, Chef du restaurant les Grands Arbres de la Verte Vallée, s’est inspiré de menus conservés dans les collections du musée, pour préparer un menu en hommage à Albert Schweitzer… mais chuuuuut, le menu est secret et vous sera dévoilé au dernier moment…

Ce moment unique sera ponctué d’anecdotes racontées par Jenny Litzelmann, Directrice du Musée, qui partagera avec plaisir quelques histoires de vie de ce grand homme au service des autres.

Déroulement de la soirée :

18h30 : Accueil

18h45 : Début de la visite guidée privée

20h00 : Apéritif

20h30 : Dîner avec menu 4 plats, accords mets et vins, eau et café

Visite privée du musée et menu en hommage à Albert Schweitzer au programme de cette soirée spéciale.

+33 3 89 77 31 42

