Dîner insolite à la Maison du Pain d’Alsace Sélestat, 29 juillet 2022, Sélestat.

Dîner insolite à la Maison du Pain d’Alsace

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

2022-07-29 19:30:00 – 2022-07-29 22:00:00

Sélestat

Bas-Rhin

EUR PAINS, BIERES & GASTRONOMIE

SOIREE INSOLITE EN COMPAGNIE DU CHEF DE LA CHENEAUDIERE & SPA

Laissez vous embarquer dans une expérience gastronomique insolite à la Maison du pain d’Alsace en compagnie des chefs de la Cheneaudière & SPA !

Au programme de cette soirée dinatoire, la mise en émoi de tous vos sens, de toutes vos papilles ! 5 mets et 5 bières se marieront avec le pain pour cette soirée particulière.

L’insolite se jouera à tous les étages de la Maison du pain d’Alsace ! Cette déambulation se passera en compagnie de deux chefs de la Cheneaudière Jean Paul Acker et Roger Bouhassoun, d’une guide, d’un spécialiste de la bière, d’un musicien et de notre chef boulanger pour passer une soirée dédiée au pain, à la bière et aux gourmandises alsaciennes !

Vous serez tour à tour, boulanger, visiteur, goûteur et peut être même danseur ! Si la météo le permet cette soirée pourra se terminer sur notre parvis, place du Dr Kubler.

Nous vous attendons en toute convivialité pour un moment hors du commun !

Intervenants

Repas : Jean Paul Acker et Roger Bouhassoun de la CHENEAUDIERE ***** & SPA

Visite insolite : Leïla Kopf, Guide Régionale

Bières : Serge Wiedenhoff, La cave de Gambrinus

Musique : Bruno Federle, Fedel acoustics

Animation et pains : Alain Suhr, Maison du pain d’Alsace

Service : Marie, Anaïs et Martine de la Maison du pain d’Alsace

+33 3 88 58 45 90

PAINS, BIERES & GASTRONOMIE

SOIREE INSOLITE EN COMPAGNIE DU CHEF DE LA CHENEAUDIERE & SPA

Laissez vous embarquer dans une expérience gastronomique insolite à la Maison du pain d’Alsace en compagnie des chefs de la Cheneaudière & SPA !

Au programme de cette soirée dinatoire, la mise en émoi de tous vos sens, de toutes vos papilles ! 5 mets et 5 bières se marieront avec le pain pour cette soirée particulière.

L’insolite se jouera à tous les étages de la Maison du pain d’Alsace ! Cette déambulation se passera en compagnie de deux chefs de la Cheneaudière Jean Paul Acker et Roger Bouhassoun, d’une guide, d’un spécialiste de la bière, d’un musicien et de notre chef boulanger pour passer une soirée dédiée au pain, à la bière et aux gourmandises alsaciennes !

Vous serez tour à tour, boulanger, visiteur, goûteur et peut être même danseur ! Si la météo le permet cette soirée pourra se terminer sur notre parvis, place du Dr Kubler.

Nous vous attendons en toute convivialité pour un moment hors du commun !

Intervenants

Repas : Jean Paul Acker et Roger Bouhassoun de la CHENEAUDIERE ***** & SPA

Visite insolite : Leïla Kopf, Guide Régionale

Bières : Serge Wiedenhoff, La cave de Gambrinus

Musique : Bruno Federle, Fedel acoustics

Animation et pains : Alain Suhr, Maison du pain d’Alsace

Service : Marie, Anaïs et Martine de la Maison du pain d’Alsace

Sélestat

dernière mise à jour : 2022-07-07 par