Dîner humoristique entre célibataires Chez ma cousine Paris

Paris Dîner humoristique entre célibataires Chez ma cousine Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 20h00 à 02h05

.Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 65 ans. payant Plein tarif 78 €

Notre tarif 65 €

Une soirée dans un lieu de renommée internationale pour la qualité de ses chansonniers, la finesse d’esprit et l’humour qui s’en dégagent autour d’une bonne table préparée par un grand chef, que dire de mieux pour la réussite d’une belle soirée en perspective entre célibataires ? Quel est le programme ?

Institution parisienne, Chez ma cousine offre à son public des spectacles de tradition durant lesquels rires et émotions sont garantis. Lieu que notre club affectionne particuliérement pour la sélection des humoristes, on aime s’y retrouver et rire pour ce dîner spectacle entre célibataires. Au cabaret Chez ma cousine, les artistes sont aussi talentueux les uns que les autres mais sont loin de se ressembler. Chansonniers, fantaisistes et humoristes côtoient les illusionnistes, imitateurs, ventriloques et chanteurs. Parmi ses anciens pensionnaires, Chez ma cousine a eu l’honneur de compter des personnalités aujourd’hui célèbres sur la scène internationale, comme Bourvil, Fernand Raynaud, Jean Carmet, Sim, Roger Pierre ou encore Pierre Perret, pour n’en citer que quelques-uns. Les portraits de ces artistes révélés ornent désormais les murs du cabaret. Nous aurons peut-être l’opportunité d’assister au début de carrière d’un nouvel artiste de renom ! En savoir plus Chez ma cousine 12 rue Norvins 75018 Paris Contact : http://nouvelledimension.free.fr +33145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

ND ND Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Chez ma cousine Adresse 12 rue Norvins Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Chez ma cousine Paris latitude longitude 48.8868839893895,2.34046901685207

