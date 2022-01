Dîner huîtres Sens, 5 février 2022, Sens.

Dîner huîtres Salle des fêtes Rue René Binet Sens

2022-02-05 20:00:00 – 2022-02-05 23:00:00 Salle des fêtes Rue René Binet

Sens Yonne

EUR 54 54 Les membres du Lions Club de Sens et leurs conjoints vous invitent au traditionnel dîner huîtres à la salle des fêtes de Sens. Ambiance et tenue décontractées.

Menu : apéritif et mises en bouche, huîtres de Marennes-Oléron affinées « fines de Claire » servies à volonté ou repas poissons ou repas viandes, assortiment de fromages « Lincet », dessert : surprise du Lions Club.

Inscriptions avant le 23 janvier à l’aide du bulletin à télécharger sur le site Internet du Lions Club de Sens.

delphinegremy@orange.fr +33 3 86 97 87 15 http://www.lions-sens89.org/lions-club-de-sens/

Salle des fêtes Rue René Binet Sens

