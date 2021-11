Diner – Halloween Night Party Truchtersheim, 6 novembre 2021, Truchtersheim.

Diner – Halloween Night Party Truchtersheim

2021-11-06 – 2021-11-06

Truchtersheim 67370

EUR De la sculpture de citrouille aux bagues araignées en passant par les jeux et coloriages d’Halloween, les plus petits profiteront pleinement de leur dernière soirée de vacances !

Pour les plus vaillants le jeu de la momie sera parfait, pour les plus motivés vous pourrez enflammer la piste de dance et pour les plus compétiteurs prévoyez votre plus beau déguisement.

Un menu réunionnais vous sera concocté pour la soirée (réservation obligatoire pour le repas).

+33 6 11 54 07 89

Truchtersheim

