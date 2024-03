Dîner gustatif autour du miel Villefranche-du-Queyran, samedi 23 mars 2024.

Dîner gustatif autour du miel Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Dîner gustatif autour de miel

19h Apéritif

20h Dîner

Apéritif et Amuse bouches

Menu Terrine de légumes aux produits de la mer, sauce moutarde à l’ancienne au miel d’acacia. Velouté de navets et céleris au miel d’été. Ballotine de volaille au citron confit, crème de sauternes au miel. Tajine de légumes à l’orange. Cheesecake au praliné et miel de forêt, coulis de figues fraîches. Café.

Apéritif et vin compris. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Dîner gustatif autour du miel Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2024-03-16 par OT Coteaux et Landes de Gascogne