Dîner gastronomique par le restaurant la Palette et visite privée de l’exposition Fabienne Verdier  »

Haut-Rhin EUR L’Art et la Gastronomie se donnent rendez-vous le jeudi 26 Janvier 2023 pour une soirée inoubliable dans la prestigieuse salle de « La Piscine » du Musée Unterlinden.

Le restaurant « La Palette » de Wettolsheim proposera exceptionnellement un menu original, inspiré par les œuvres de Fabienne Verdier.

C’est dans le cadre élégant des anciens bains municipaux de la ville de Colmar que vous dégusterez la cuisine étonnante et créative du chef Henri Gagneux. Le dîner débutera par une visite privée de l’exposition Fabienne Verdier « Le chant des étoiles » : L’exposition aborde l’œuvre de Fabienne Verdier de manière dite et en regard des tableaux des grands maîtres du Musée Unterlinden. Elle témoigne de la rencontre de l’artiste avec les chefs-d’œuvre du musée, dont le Retable d’Issenheim. Venez vivre une expérience gustative et artistique totalement inédite ! Nombre de places limitées, 3 groupes de 30 personnes maximum. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. L’art et la gastronomie se donnent rendez-vous.

