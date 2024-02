Dîner et Bal costumé Barlieu, samedi 16 mars 2024.

Dîner et Bal costumé Barlieu Cher

Entrez dans la danse avec le bal costumé organisé par la Gym Barlocienne.

Une soirée envoûtante animée par le DJ Luigi et avant de vous lancer sur la piste de danse, régalez-vous avec un délicieux dîner.

Réservez votre place dès maintenant.

Rejoignez la Gym Barlocienne pour une soirée envoûtante animée par le talentueux DJ Luigi, où la musique et les costumes extravagants se mêleront pour créer des souvenirs inoubliables!

Et ce n’est pas tout ! Avant de vous lancer sur la piste de danse, régalez-vous avec un délicieux dîner préparé spécialement pour vous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Dîner et Bal costumé Barlieu a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois