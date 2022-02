Dîner entre célibataire spectacle de transformistes Diva’s Kabaret Paris Catégories d’évènement: île de France

Une invitation pour une soirée riche en humour et de rires voir d’étonnements par ce dîner spectacle de transformistes. Réservation indispensable pour nous rejoindre SAMEDI 26 FEVRIER 20h00 33 rue des Rosiers 75004 Paris Métro St Paul M 1 Parking Hotel de Ville 20h00 le Diva’s Kabaret nous ouvre ses portes. Bien plus modeste que ses grands frères les emblématiques cabarets : Le Moulin rouge, Le Lido, Le Crazy Horse, Le Paradis Latin, Les Folies Bergères ou bien encore Le cabaret Sauvage ou l’emblématique Chez Michou, Le Diva’s Kabaret est nettement plus petit et plus familiale, avec un accueil très chaleureux. Vous pouvez assister à un spectacle à Paris, autour d’une scène où se produisent des artistes live transformistes qui chantent en direct des chansons en français ou en Anglais. Le Diva’s Kabaret sera heureux de vous accueillir, pour vous proposer de passer une soirée tintée de l’esprit des cabarets de Montmartre, où les artistes sont proches de leur public et communiquent avec eux. Un cabaret niché dans une cave voûtée entièrement restaurée, chargée d’histoire comme le souvenir des templiers qui résidaient à 100 mètres dans le fameux carreaux du Temple anciennement l’enclos du Temple principale commanderie de l’ordre des templiers. Un kabaret à Paris où vous pourrez retrouver tous les ingrédients d’un week-end réussi grâce à des influences music-hall, burlesques, piano bar ou encore jazz. Tous ces éléments vous garantiront un vrai spectacle à Paris, un dîner spectacle que vous n’oublierez pas grâce à la fabuleuse Diva Live, la truculente Lara FullCamp ou le séduisant Sweety Bonbon. 20h15 Début du spectacle 21h00 Dîner : Plats au choix, Desserts au choix, Boissons vin de Bordeaux ou eaux minérales 01h30 Fin de notre belle soirée. RESERVATION INDISPENSABLE 01.455.456.52 http://nouvelledimension.free.fr

