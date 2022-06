Dîner-enquête des années 30 Steige, 15 octobre 2022, Steige.

Dîner-enquête des années 30

23 Grand rue Steige Bas-Rhin

2022-10-15 18:00:00 – 2022-10-15

Steige

Bas-Rhin

EUR Dans une ambiance chaleureuse et festive, au cœur de la distillerie Nusbaumer de Steige, une soirée gourmande et divertissante vous est proposée. Replongez dans les années 30 au cours d’une soirée unique. Il vous faudra être vigilant et observateur afin de résoudre cette énigme : « Qui a volé la recette secrète de la distillerie Nusbaumer ? ». Serez-vous prêt à vous glisser dans la peau des principaux protagonistes d’une trépidante affaire criminelle ?

Au cours de cette soirée, un menu proposé par le chef Robert HUBRECHT de la Petite Auberge du Hohwald, éveillera les papilles des convives. Un menu en accord avec les produits issus de la distillation de la Maison Nusbaumer pour le plus grand bonheur des gourmands !

Dès votre arrivée (en tenue années 30 ou non !), vous serez plongé dans le jeu via une visite inédite de la distillerie où observation et esprit critique seront de rigueur. Laissez-vous tenter par cette soirée inédite d’amusement !

+33 3 88 57 11 69

Steige

