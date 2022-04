DÎNER EN BLANC Béziers Béziers Catégories d’évènement: 34500

Béziers 34500 85 85 EUR Venez vous régaler autour d’un dîner préparé par le Chef Popiette.

Au programme de cette soirée:

– Matéo Turbelin : finaliste de la France a un incroyable talent

– Matthew Sharp : vitruose du violoncelle

– Vertigo : quatuor de saxophones

– Duo Victor Madrènes & Jérémy Velez : saxophone et piano

– Sporano Ulrike Van Cotthem & Lidwine Fages-Bonnery-Sabatié

Nombre de place limité, tenue blanche exigée En partenariat avec l’association Be-Musica, venez vivre un moment hors du temps le 18 juin avec des artistes d’exception autour d’ un diner concert à la Paysagerie. Venez vous régaler autour d’un dîner préparé par le Chef Popiette.

