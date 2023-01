Dîner du mardi 14 février chez MMAAMM à la Ferme de Bathurt Soustons, 14 février 2023, Soustons Soustons.

Dîner du mardi 14 février chez MMAAMM à la Ferme de Bathurt

600 Route de l’Etang Blanc Soustons Landes

2023-02-14 – 2023-02-14

Soustons

Landes

Soustons

44 EUR A votre arrivée, cocktail en amoureux, avec ou sans alcool, accompagné de verrines et tartines végétales pour une mise en bouche légère et douce…

Entrée «coquine» : consommé de langoustines, soupçon de gingembre frais et notre basilic pourpre.

Dessous, deux larges «ravioles océanes», artisanales et moelleuses comme des oreillers…

Puis au choix :

Plat «frisson» avec le tartare de Dorade au Yuzu, petite coquille de noix de Saint-Jacques aux cèpes, buisson de verdure aux fruits rouges et chips de chou Kale,

ou

Plat «réconfortant» avec un Coquelet fermier de St-Sever en couverture de coings à l’Hydromel, feuilleté «tatin» de légumes de saison confits et thym de notre jardin.

Desserts rouges à partager : mat ou brillant, cœur chocolat ou fruits rouges

Réservations possibles jusqu’au jeudi 9 février.

Les 3 premières réservations seront placées devant la cheminée.

A votre arrivée, cocktail en amoureux, avec ou sans alcool, accompagné de verrines et tartines végétales pour une mise en bouche légère et douce…

Entrée «coquine» : consommé de langoustines, soupçon de gingembre frais et notre basilic pourpre.

Dessous, deux larges «ravioles océanes», artisanales et moelleuses comme des oreillers…

Puis au choix :

Plat «frisson» avec le tartare de Dorade au Yuzu, petite coquille de noix de Saint-Jacques aux cèpes, buisson de verdure aux fruits rouges et chips de chou Kale,

ou

Plat «réconfortant» avec un Coquelet fermier de St-Sever en couverture de coings à l’Hydromel, feuilleté «tatin» de légumes de saison confits et thym de notre jardin.

Desserts rouges à partager : mat ou brillant, cœur chocolat ou fruits rouges

Réservations possibles jusqu’au jeudi 9 février.

Les 3 premières réservations seront placées devant la cheminée.

+33 7 54 36 40 64

Ferme de Bathurt

Soustons

dernière mise à jour : 2023-01-23 par