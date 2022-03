Dîner dégustation – Hôtel des Vosges Sewen Sewen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sewen

Dîner dégustation – Hôtel des Vosges Sewen, 2 avril 2022, Sewen. Dîner dégustation – Hôtel des Vosges Sewen

2022-04-02 – 2022-04-02

Sewen Haut-Rhin Sewen EUR L’Hôtel des Vosges vous propose un Dîner dégustation. Menu gastronomique autour du poisson et des fruits de mer. 6 plats accompagnés de vins du monde. 72 € / personne (boissons comprises) L’Hôtel des Vosges vous propose son Dîner Dégustation : Menu gastronomique autour du poisson et des fruits de mer en 6 plats accompagnés de vins du monde.

Sur réservation +33 3 89 82 00 43 L’Hôtel des Vosges vous propose un Dîner dégustation. Menu gastronomique autour du poisson et des fruits de mer. 6 plats accompagnés de vins du monde. 72 € / personne (boissons comprises) Sewen

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sewen Autres Lieu Sewen Adresse Ville Sewen lieuville Sewen Departement Haut-Rhin

Sewen Sewen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sewen/

Dîner dégustation – Hôtel des Vosges Sewen 2022-04-02 was last modified: by Dîner dégustation – Hôtel des Vosges Sewen Sewen 2 avril 2022 Haut-Rhin Sewen

Sewen Haut-Rhin