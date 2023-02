Diner dégustation dans le noir Bar Restaurant Le Matou Timbré Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’Évènement: Landes

2023-02-25 19:30:00 – 2023-02-25 21:30:00

Landes Moliets-et-Maa EUR 26 26 Repas dégustation dans le noir sur le thème de « La renaissance » .

Menu entrée-plat-dessert

Découvrez une expérience inoubliable qui va faire travailler tous vos sens excepté la vue. Dîner dégustation dans le noir ! +33 5 58 48 62 11 Le Matou Timbré Le Matou timbré Moliets

