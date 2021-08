La ferte-saint-aubin Hôtel l'Orée des Chênes La Ferté-Saint-Aubin Dîner dégustation à l’Orée des Chênes_10 septembre 2021 Hôtel l’Orée des Chênes La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Dîner dégustation à l’Orée des Chênes_10 septembre 2021 Hôtel l’Orée des Chênes, 10 septembre 2021, La ferte-saint-aubin. Dîner dégustation à l’Orée des Chênes_10 septembre 2021

Hôtel l’Orée des Chênes, le vendredi 10 septembre à 19:00 L’Orée des Chênes vous invite à son dîner dégustation le vendredi 10 septembre 2021 autour des accords mets et champagnes de la maison Devaux. Les places sont limitées il faut donc réserver au 02 3… Hôtel l’Orée des Chênes Route de Marcilly, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu Hôtel l'Orée des Chênes Adresse Route de Marcilly, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville Hôtel l'Orée des Chênes La ferte-saint-aubin