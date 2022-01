Dîner découverte de nos régions : L’Alsace | Restaurant Le Bouchon Médiéval Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Dîner découverte de nos régions : L’Alsace | Restaurant Le Bouchon Médiéval Issigeac, 28 janvier 2022, Issigeac. Dîner découverte de nos régions : L’Alsace | Restaurant Le Bouchon Médiéval Issigeac

2022-01-28 19:30:00 – 2022-01-28

Issigeac Dordogne Issigeac EUR 36 36 Le Bouchon Médiéval vous propose un dîner découverte autour de l’Alsace. Crémant d’Alsace, crème de Mirabelle

Mini bretzels, mini flammekueche poireaux

***

Véritable choucroute garnie au Riesling

(garniture choucroute : palette fumé, saucisse de strasbourg, poitrine fumée, rôti de porc demi-sel, jambonneau, pomme de terre…)

***

Munster et cumin

***

